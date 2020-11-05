Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi
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Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi

05.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:32

Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Kozan'da sokaklar ve konaklar tablo gibi olacak" Adana'nın tarihi ve doğası ile öne çıkan ilçelerinden Kozan'da tarihi sokaklar ve konaklar ile çevresine begonvil çiçekleri dikildi.

Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan:

"Kozan'da sokaklar ve konaklar tablo gibi olacak"

ADANA - Adana'nın tarihi ve doğası ile öne çıkan ilçelerinden Kozan'da tarihi sokaklar ve konaklar ile çevresine begonvil çiçekleri dikildi.

Mustafa Kemal Sokak, Yukarı Çarşı ve Yiğenoğlu Sokakta, Kozan Belediyesi, Yapıcı Konağı, Hurmalı Konak gibi birçok konağın bulunduğu tarih turizmine kapılarını açan Kozan, begonvil çiçekleriyle misafirleri ağırlayacak.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Mustafa Kemal Sokakta tarihi konakların begonviller arasında görsel bir huzur sunacağını söyledi. Başkan Özgan, "Begonvil benim hayran olduğum bir çiçek. Birkaç yerde çalışmayı gördüm. Geçtiğimiz dönem ışıklı yolda yapmıştık bakımı olmadı kurumuştu. Yapıcı Konağının bahçesinden esinlenerek tüm tarihi sokaklarda uygulamak istedik. Millet Bahçesinde de uyguladık. Burada Mustafa Kemal Sokak, Yiğenoğlu Sokak ve Yukarı Çarşıda begonvil ekimlerimizi gerçekleştirdik. Çok parayla olacak şeyler değil ama ilçemize katkı sunacak çiçekler" dedi.

Kozan'ın kadim bir şehir olduğunu belirten Özgan, "Sokaklarımızda filmler, diziler çekiliyor, geziliyor. Aslına uygun gelecek nesillere kentimizi bırakmak amacındayız. Yapıcı Konağımızdaki begonvil bir tablo gibi. Huzur veriyor. Sokaklar tablo gibi olacak. Tarih ve doğa tutkunlarını ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.

Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi
Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi
Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi
Tarihi konak ve sokaklar begonvillerle süslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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