Tarihi kilisede, mikrofonsuz türkü konseri

İZMİR (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde 4 yıldır Hızırşah Kültür Evi olarak hizmet veren Tarihi Rum Ortodoks Kilisesi Taksiarhon, bu kez türkü konserine ev sahipliği yaptı.

Hızırşah Mahallesi yakınlarındaki 19'uncu yüzyıldan kalma tarihi Taksiarhon Kilisesi'ndeki, 'Atatürk'ün Sevdiği Türküler' konserini, kalabalık bir davetli topluluğu izledi. TRT Ankara Radyosu bağlama sanatçısı Arif Balaban'ın da konuk olarak katıldığı konser, yaklaşık bir saat sürdü. Datça Müzik Sevenler Derneği tarafından gerçekleştirilen konserde koro ve solo olarak 15 türküyü mikrofon ve anfi kullanmadan seslendiren bağlama sanatçıları ve koro elemanları, izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Koronun seslendirdiği, 'Çalın davulları çaydan aşağıya' Rumeli türküsü ile başlayan konser, ' İzmir'in Kavakları' ve 'Hoş gelişler ola' türkülerinin ardından, 'İzmir Marşı' ile sona erdi.