Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül - Haberler
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Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Genel

- Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül Tarihi Kentler Birliği, "2020 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda dereceye giren belediyelere ödüllerini takdim etti.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - - Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül

İSTANBUL - Tarihi Kentler Birliği, "2020 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda dereceye giren belediyelere ödüllerini takdim etti. Pamukkale Belediyesi ise "Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik" restorasyonu ile ödüle layık görüldü.

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasına katıldı. Uygulama projesi kategorisinde dünyadaki tek örnek olan "Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik" restorasyonu ile kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına verilen katkı nedeniyle İstanbul Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ödül aldı

"Restorasyon çalışması ile ilgili ödül aldığımız için çok mutluyuz"

Ödül töreninde konuşan Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, "Biz Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik'in restorasyonu ile ilgili bir ödül aldık. Anadolu'nun en büyük yapılarından biri olan ve iki tiyatro arasında yer alan duvarı resimlerle, boyalarla süslü olan projemizin restorasyon çalışması ile ilgili ödül aldığımız için çok mutluyuz. Özendirici bir ödül oldu bizim için" dedi.

Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül

Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül

Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül

Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül
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Haber: Tarihi Kentler Birliği'nden Pamukkale Belediyesi'ne ödül - Haberler
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