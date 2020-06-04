Tarihi Kapalıçarşı esnafı müşterilerini ve turistleri bekliyor
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Tarihi Kapalıçarşı esnafı müşterilerini ve turistleri bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta geçici olarak kapatılan ve normalleşme sürecinde 1 Haziran'da yeniden açılan Tarihi Kapalıçarşı, hareketli günlerini arıyor.

04.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta geçici olarak kapatılan ve normalleşme sürecinde 1 Haziran'da yeniden açılan Tarihi Kapalıçarşı, hareketli günlerini arıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta geçici olarak kapatılan Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başladı.

Maskesi bulunmayanların girişine izin verilmeyen Kapalıçarşı'da sosyal mesafeye ve temizlik şartlarına dikkat ediliyor. Ziyaretçiler ateş ölçerlerle kontrol edildikten sonra içeri alınıyor.

Kuyumcu Ercan Kaya AA muhabirine, Kapalıçarşı'da şu an yoğunluğun olmadığını söyledi. Türkiye'nin ekonomisinin Kapalıçarşı'da yürüdüğünü ifade eden Kaya, "İnşallah 15 Haziran'dan sonra turist gelirse bizim de işlerimiz olur. Her esnaf da dükkanını açmadı. Çarşımız açık misafirlerimizi bekleriz." diye konuştu.

Kapalıçarşı'nın kuyumcu esnaflarından Erkan Aslan da düğün sezonu olmasına rağmen, iş yapamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kapalıçarşı'nın müşteri portföyünün yüzde 70'ini yabancı turist oluşturur. Şu süreçte düğünler de ertelendiği için beklentimiz olmadı. Haziran ve temmuzdan beklentimiz yok. Düğün sezonu eylül ve ekime kaydı. Ağustos ayında inşallah düğün müşterisi gelir."

Kilim ve halı satışı yapan Hüseyin Şahin de "Biz genelde turistlerle iş yapıyoruz. Turist olmadığı zaman herhangi bir satış yapma şansımız yok. " değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi Kapalıçarşı esnafı müşterilerini ve turistleri bekliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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