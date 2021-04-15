Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
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Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da, Urfa Kalesi eteğinde 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

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ŞANLIURFA'da, Urfa Kalesi eteğinde 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Balıklıgöl Platosu'nda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde, kanlar içinde yatan erkeği görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çevrede önlem alan polis, yaşamını yitiren kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere morga kondu.


Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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