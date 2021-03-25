Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
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Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı

İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı Batman'ın yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı

BATMAN - Batman'ın yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle turist çekmeye başladı. Havaların ısınması ile birlikte ilçede iş yeri bulunan esnaf kepenk açarken, yerli ve yabancı turistler de ilçeye geldi. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, yasakların hafifletilmesinin ardından vatandaşları tarihi ilçeye davet etti. Kaymakam Öztürk, "Sezonun açılması ve ülkemizdeki yasakların da bir nevi hafiflemesi ile birlikte, 12 bin yılık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehrimize de ciddi hareketlenmeler başladı. Geçen hafta sonu itibariyle de özelikle Zeynel Bey Türbesi, liman bölgesi ve yeme içme tesislerin olduğu yerlerde bu yoğunluğu izlemiş olduk. Daha başlangıç olarak görüyoruz. Hasankeyf her gün daha da ileri noktaya gelecektir. Geçen yıldan bu yıla baktığımız zaman gözle görünür bir ilerleme var, hayata geçecek olan projelerle birlikte özelikle Şahap Vadisinin kale bölgesinin yeniden ele alınması, oradaki kazı ve restorasyon faaliyetlerinin başlanması, büyük sarayın restorasyona başlanması, yine aynı şekilde müzemizin açılması, tekne turların başlaması ve en önemlisi su altında kalan tarihi eserlerin taşınmış olduğu yeni alanın çevre düzenlenmesi tamamlanması ile birlikte Hasankeyf'in değişimi ve dönüşümü müthiş olacak. Ben bu vesile ile herkesi 12 bin yıllık tarihi ilçemizi görmeye davet ediyorum" dedi.

Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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