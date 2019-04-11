Tarihi Germir Bezirhanesi, Geçmişe Işık Tutuyor

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte bezir yağı üretim merkezi olarak kullanılan 118 yıllık Germir Bezirhanesi, geçmişe ışık tutuyor.

Hamdi Yavuz'un ailesinin mirasçısı olduğu bezirhane, 3 yıl önce Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilerek, kültür mirasına kazandırıldı. Bezirhanede heykeltıraşlar, insan ve hayvan figürlerinden oluşan çeşitli eserler hazırladı. Müze olarak canlandırılan bezirhanede, 5 insan figürü, 1 at ve 1 camız heykeli bulunuyor. Heykel ve figürlerdeki kıyafetler ve süslemeler, dönemine uygun ve estetik olarak yapıldı.

Germir Mahallesi'nin muhtarı Ali Kapısız, bezirhane ile ilgili, "Germir Mahallesi geçmişte Ermeni, Rum ve Türkler bir arada yaşamışlar. Herhangi bir kötülük ve sıkıntı duyulmamış. Bezirhanelerimiz 1550'li yıllara dayanan küçük yağ üretim fabrikalarıdır. Geçmişte Germir Mahallemizde 30 adet bezirhanenin olduğu söyleniyor. Bunlardan 20'sinin yerini biliyorum; ancak sadece 2 bezirhanemiz ayakta kalabildi, diğerlerini bilmiyorum. Burada 4 tane bitkimizden oluşan ızgın, belemir, zeyrek ve keten tohumu, bunlar beziryağının ham maddeleri oluyor. Bu bezirhanelerde çalışan 2 insan, 2 tane de hayvan bulunuyor. O dönemde bu şekilde bezirhaneler işletiliyormuş" diye konuştu.

Bezirhanede yapılan çalışmalara da değinen Kapısız, "Bezir yağı yemekte, aydınlatmada, sabun yapımında ve hayvanların yarasını iyileştirmede kullanılıyor. Bu içinde bulunduğumuz bezirhane Hamdi Yavuz ailesine aittir. Bu bezirhaneyi çocukları Melikgazi Belediyesi'ne bağışladılar. Burası da sonrasında belediye tarafından restore edildi. Buraya gelen ziyaretçiler geçmişe ışık tutan bu bezirhaneyi görünce şaşırıyorlar. O dönemde çok zeki insanların olduğunu söyleyen misafirlerimiz var. Burayı elimizden geldiği kadar ziyarete gelenlere anlatıyoruz" dedi. - Kayseri

Kaynak: DHA