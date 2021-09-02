Tarihi eser kaçakçılığına geçit yok

Malatya'da 18 adet gümüş sikke, 156 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Malatya'da 18 adet gümüş sikke, 156 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilyurt ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler olduğu duyumu alındı. Şahsın evinde yapılan arama sonucunda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 adet gümüş sikke, 156 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemin başlatıldığı kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı