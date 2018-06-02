Tarihi Dizileri İzleyen Kılıç Kalkan Kuşanmaya Koşuyor

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 39 yıldır bakırcılık yapan Şehmus Kanlı, süs eşyası olarak ürettiği savaş aletlerine tarihi diziler sayesinde ilginin arttığını belirtti.

Bakırcılar Çarşısı'ndaki atölyesinde kılıçtan kama ve kalkana kadar onlarca tarihi savaş aleti yapan 55 yaşındaki Kanlı, tarihi diziler sayesinde mesleğini devam ettirebilmenin sevincini yaşıyor.

Mesleğe başladığı yıllardan bu yana evleri süsleyen kılıç, kama gibi eski savaş aletlerini üreten Kanlı'nın, tarihi diziler sayesinde satışları da arttı.

Bakır ustası Şehmus Kanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını, ilginin artmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Küçük yaşlarda mesleğe başladığını anlatan Kanlı, "Kendimi bildim bileli bu işi yaparım. Hiçbir zaman da sıkılmadım. Zamanında üniversiteye gidemediğim için çok üzülmüştüm. Şimdi iyi ki gitmemişim diyorum. Bu meslek benim için tutku." dedi.

"Dizilerden sonra satışlarımız arttı"

Tarihi dizilerin artmasıyla yaptığı işin de kıymetlendiğine dikkati çeken Kanlı, şunları kaydetti:

"Eskiden beri kılıç, topuz, kama, miğfer, kalkan, ibrik, mızrak yaparım. Kimse ne işe yaradığını bilmezdi. Çok fazla satışımız da olmazdı. İnsanlar ne olduğunu bilmeden, ilgisizce bakar giderdi. Bu diziler bizim işi popülerleştirdi. Satışlarımız arttı. Eskisine göre çok çok iyiyiz. Şimdi insanlar bunları çok iyi biliyor. Dükkanıma gelip benimle uzun uzun konuşuyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yaptıklarınızın değeri biliniyor. Ben de bu dizileri izliyorum. Eksiklikleri tespit ediyorum. Hayal gücümü de ekleyerek ürünleri geliştiriyorum."

Kanlı, ürettiği eşyaların evlerde süs olarak kullanıldığını belirterek, "Gelip bakıyorlar, evlerinin bir köşesine koymak istediklerini söylüyorlar. Tarihi yaşamış gibi oluyorlar. Diziler bu konuda ön ayak oldu. İnsanlar için de çok iyi oldu. Tarihlerini öğreniyorlar." diye konuştu.