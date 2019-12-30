: Tarihi Çorum Kalesi'nde restorasyon hazırlığı - ÇORUM

30.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:30

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Çorum Belediyesince 2010 yılında başlatılan "Çorum Kalesi Restorasyon Projesi" kapsamında kale içinde yer alan bir cami, 3 tescilli bina ve 39 metruk yapı olmak üzere toplam 42 hane kamulaştırıldı.

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün de izniyle kale içindeki 4 parselde yıkım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yıkım çalışmalarının başladığı kalede incelemelerde bulundu. Kale içindeki tarihi değere sahip tescilli yapıları inceleyen Aşgın, görevlilerden restorasyon projeleri hakkında bilgi aldı.

Aşgın, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çorum Kalesi'ni tüm ihtişamıyla yeniden ortaya çıkartacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle kale etrafındaki 200 dönüm alanda kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarını belirten Aşgın, Çorum Kalesi Restorasyonu Projesi'yle de kale içini cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Çorum Kalesi'nin Türklerin Anadolu'ya girişinden hemen sonra yapılan ilk kalelerden olduğunun tahmin edildiğini aktaran Aşgın, şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır ayakta olmasına karşın son yıllarda metruk hale dönüşmüştü. 2010 yılından itibaren kalenin restorasyonu için kamulaştırma çalışmaları başladı. Kale içindeki yapılar definecilerin, alkol veya çeşitli madde alanların mekanı haline dönüşmüştü. Çok kötü bir haldeydi. Bunu da dikkate almak suretiyle yıkım çalışmalarına onay verildi, bazı yapıların yıkımına başlıyoruz. Tarihi yeniden canlandırmak, şehrimizin kültürel hayatına katkı vermek anlamında kaleyi restore edip önemli bir kültürel varlığı korumuş olacağız."

Aşgın, restorasyonun iki aşamada gerçekleşeceğini, öncelikle surların, daha sonra da sur içindeki tarihi yapıların onarılacağını belirterek "Tescilli binalarımızın restorasyon projeleri hazır. Tarihi dokuya uygun şekilde tescilli binalarımızı restore edip kale içinde özgün bir proje ortaya çıkartacağız. Kalenin dış duvarlarını da restore ederek eski ihtişamlı haline getireceğiz. Kale içinde ticaretin olacağı, turistlerin ziyaret edebileceği, insanların vakit geçirebileceği bir ortam hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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