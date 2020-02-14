Tarihi çeşmenin üzerindeki otellerin yıkımıyla ilgili açıklama

14.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:42

Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan ve büyük tepki çeken 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmalarıyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, "Kamulaştırma işlemleri yapıldı an itibariyle yıkımları yapılıyor" dedi.



Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan ve büyük tepki çeken 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı. Sabah saatlerinde otele gelen belediye çalışanları tarihi çeşmeye zarar vermemek için ellerindeki balyozlar ile yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi. Binaların iç tarafına doğru yapılması planlanan yıkım işleminin ardından, tarihi yapıya zarar vermeden zemininde toplanan molozlar kaldırılacak. Yıkım çalışmalarının ardından tarihi surun uzantısı ve çeşmenin bakım çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.



"Kamulaştırma işlemleri yapıldı"



Yıkım çalışmalarıyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla başlattığımız İstanbul'da tarihi çeşmelerin ihyası ve korunması projesi kapsamında bir çalışma. Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi Yeni Saraçhane Sokak'ta bulunan tescilli Kapı Ağası Çeşmesi'nin üstündeki iki binanın önündeyiz. Burada talimatlar çerçevesinde kamulaştırma işlemi hemen başlatıldı. Yerinde yapılan incelemelerde iki adet butik otel olduğu görüldü. Kullanıcıların da bu sürece aksiyon göstermelerinin ardından kamulaştırma işlemleri yapıldı. An itibariyle yıkımları şu anda yapılıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA