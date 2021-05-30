Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu
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Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu

Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 300 yıllık taş caminin restorasyonunda, mihrabında üzeri sıva ile kapatılmış kitabe bulundu.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 300 yıllık taş caminin restorasyonunda, mihrabında üzeri sıva ile kapatılmış kitabe bulundu.

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde bulunan 300 yıllık taş caminin restorasyon çalışmaları sürüyor. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıkları Kurulu tarafından onaylanan ve ihalesini İl Özel İdaresi'nin yaptığı tarihi taş caminin restorasyon çalışmaları sırasında cami mihrabında kitabe bulundu. Bulunan kitabenin yıllar önce yapılan tadilatlarda sıva ile kapatıldığı tespit edildi. Kitabenin hangi döneme ait olduğu, yapılacak çalışmanın ardından belli olacak. Öte yandan, mülkiyeti Çerikli Belediyesi'ne ait tarihi taş cami, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek, sit alanı olarak ilan edilmişti. 


Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu
Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu
Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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