Tarihî caminin bahçesindeki asırlık ağacı kestiler

Bursa'da yenileme çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşan Oruçbey Caddesi'nde tarihi caminin bahçesinde bulunan asırlık çınar, hiçbir kuruma olmamasına rağmen kesilerek yok edildi.

Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Oruçbey Caddesi'ndeki Satı Fakih Hazretlerinin türbesinin yanındaki tarihi selvi ağacı kesildi. İhbar üzerine olay yerine gidip incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, ağacın neden kesildiğini araştırmaya başladı. Ağacın kesildiği sokakta yaşayan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Derneklerine gelen ihbar üzerine konuyu araştırmak için kesilen ağacın bulunduğu alana geldiğini ifade eden DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Geldiğimizde tarihi selvi ağacını kesmiş olduklarını gördük. Ağacın köküne baktığımızda kökünün sağlam olduğunu gördük. Sağlam ve asırlık bir ağacı kesmişler. Selvi ağaçları Bursa ve tarihimiz için önemli. Kültürel bir miras. Ülkemizde mezarlıklarda ve medreselerde selvi ağacı görürüz. Kesilen selvi buradaki eser kadar eskidir. Bu işin takipçisi olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı