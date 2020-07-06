Tarihi camide 15 yıl sonra namaz kılınmaya başlandı
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Tarihi camide 15 yıl sonra namaz kılınmaya başlandı

Eylül 2005'ten bu yana imamı bulunmayan ve tam 15 yıldır namaz kılınmayan tarihi Gideros Koyu Camisinde, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün çalışmaları neticesinde ilk namaz kılındı.

Tarihi camide 15 yıl sonra namaz kılınmaya başlandı
06.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:32

Eylül 2005'ten bu yana imamı bulunmayan ve tam 15 yıldır namaz kılınmayan tarihi Gideros Koyu Camisinde, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün çalışmaları neticesinde ilk namaz kılındı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün girişimlerinin ardından, Cide'nin sembol noktalarından birisi olan Gideros koyundaki tarihi cami ibadete açıldı. Eylül 2005'ten bu yana imamı bulunmayan ve tam 15 yıldır namaz kılınmayan tarihi Gideros Koyu Camisinde Kaymakam Ali Açıkgöz'ün çalışmaları sonucu ilk namaz kılındı.

Geçen hafta yaptıkları ziyarette camideki eksikliklerinin giderildiğini söyleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Tarihi Gideros Camisine imam görevlendirmesi yaptık. Bu sayede artık gelen yerli turistler rahatça ibadet edebilecek" dedi.

Kaymakam Açıkgöz, "15 sene aradan sonra Tarihi Gideros Camii'nde Cuma namazı eda ettik. Allah vesile olan herkesten razı olsun. Çok hayırlı bir işe katkıda bulundular. Rabbimiz bir ayeti kerimesinde aynen söyle buyuruyor: 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ta ki doğru yola ermiş olanlar da bunlardır.' İşte bugün bize destek olarak burayı ibadete açmamızı sağlayanlar, bu ayeti kerimedeki sözlerle müjdeleniyorlar" diye konuştu.

Namaz esnasında mutluluktan gözyaşı döken yaşlıların olduğunu ifade eden Kaymakam Açıkgöz, "Rabbimizin bizi böyle güzel bir işle şereflendirmesi sebebiyle ne kadar şükretsek azdır" şeklinde konuştu.

2005'te imam hatipsiz kalan tarihi Gideros koyu camisinde altı sene önce restorasyon işlemleri bitmiş fakat ibadete açılamamıştı. Caminin ibadete açılması için cami halılarının yapım masrafının tamamını AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir karşıladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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