Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Güncel

Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü Karla kaplanan Tarihi Aydos Kalesi havadan görüntülendi İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü

Karla kaplanan Tarihi Aydos Kalesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Karla kaplanan Tarihi Aydos Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Aydos Kalesi'nin karla eşsiz uyumu ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında İstanbul'da kar yağışı eskisini gösterirken soğuk havalar da kendini hissettirmeye devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesiyle adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Sultanbeyli sınırları içerisinde bulunan, "İstanbul'un fethinin başladığı yer" olarak bilinen Bizans eseri tarihi Aydos Kalesi de

kar yağışı sonrası adeta karla kaplandı. Aydos Kalesi'nin o eşsiz görüntüsü ise drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü

Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü

Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri

Anadolu Yakası, Aydos Kalesi, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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