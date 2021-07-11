Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
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Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı

Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Kültür Sanat

ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde Frig uygarlığınca 6 bin yıl önce yapıldığı belirtilen ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Midas Anıtı Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda, Güngör Dilmen'in 'Ben Anadolu' adlı eserinden uyarlanan 'Kybele' isimli oyununun ilk gösterimi yapıldı.

ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde Frig uygarlığınca 6 bin yıl önce yapıldığı belirtilen ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Midas Anıtı Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda, Güngör Dilmen'in 'Ben Anadolu' adlı eserinden uyarlanan 'Kybele' isimli oyununun ilk gösterimi yapıldı.  Anıt ve çevresi özel olarak ışıklandırılarak tiyatro sahnesine dönüştürülürken, oyuncu Burcu Tutkun Turan'ın performansı ayakta alkışlandı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası sezon açılışı için ilk çağlardan bu güne Anadolu'da yaşayan kadınları anlatan Güngör Dilmen'in 'Ben Anadolu' adlı eserinden uyarladıkları 'Kybele' isimli tiyatro oyunu hazırladı. Anadolu kültürünün en önemli tanrıçası olan 'Kybele' başta olmak üzere antik çağlardan günümüze tarihi isimleri sahneye taşıyan oyun için, geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanan Frig Uygarlığı'nın önemli dini merkezlerinden biri olan Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı seçildi. Tapınak özel olarak ışıklandırılırken, ön cephesi ise tiyatro sahnesine dönüştürüldü.

Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'ndaki 'Kybele' oyununa çevre mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve oyunun rejisörü Murat Atak, sezon açılışını tarihi öneme sahip Yazılıkaya'da büyük bir heyecanla yaptıklarını söyledi. Oyunda Anadolu topraklarında yaşayan kadınları anlattıklarını ifade eden Atak, "Burada 'Kybele' oyunumuzla bir dünya prömiyeri gerçekleştiriyoruz. Sayın Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyundan uyarlanan Kybele'yi yaklaşık 3 bin olduğu söyleniyor ama arkeologlara göre 6 bin yıllık geçmişi olan bu toprak parçası üzerinde seyircimiz ile buluşmanın mutluluğunu gururunu düşünüyoruz. Oyunda Anadolu topraklarında kadını anlatıyoruz. Hatta biraz güncelleştirerek uğradıkları şiddeti anlatıyoruz. Bugüne bu topraklardan geçen bütün doğurganları anlatıyoruz. Bu oyuna özel şarkılar, kostümler yapıldı. İlk defa Yazılıkaya'da bir oyun sergileniyor" dedi.AYAKTA ALKIŞLANDI

Yaklaşık 45 dakikalık oyunun tek oyuncusu olan Burcu Tutkun Turan'ın performansı ayakta alkışlandı. Oyun, Anadolu kültürünün en önemli tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere, antik çağlardan günümüze, yakın coğrafyada adı geçen Artemis, Niobe, Andromahe, Teodora'nın da aralarında bulunduğu tarihi isimleri sahneye taşıdı. Ayrıca oyunda, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve yakın tarihten kadın karakterleri ile Fikriye Hanım, Afife Jale, Muazzez İlmiye Çığ, Türkan Saylan, Bahriye Üçok gibi birçok Cumhuriyet kadını da anıldı. Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan'ın rol aldığı 'Kybele' adlı oyuna, Eskişehir Senfoni Orkestrası'nın kadın sanatçıları da eşlik etti. Oyun büyük beğeni topladı.


Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı
Tarihi açık hava tapınağında 'Kybele' oyununun ilk gösterimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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