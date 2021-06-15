TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
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TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİSBüşra ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)Tarihçi-yazar Talha Uğurluel, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS

Büşra ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)Tarihçi-yazar Talha Uğurluel, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu. Savcının, sanığın örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, Uğurluel'in avukatı yaptığı savunmada, Müvekkilim tarihçi ve yazardır. Tüm Türkiye'nin tanıdığı tarih konusunda bir otoritedir. Müvekkilim cemaatin en tepede olduğu bir dönemde yasaklı yazar ilan edilmiştir. Müvekkilime gerekli olan itibarın geri verileceğini düşünüyorum dedi. Son sözü sorulan Talha Uğurluel de, Ben, 19 kitabın yazarıyım. Onlara ait hiç bir ortama katılmadım. Ben tarih anlatıyorum. Benim bir fıtratım var, babam bile bana, 'bir şey yap dese' ben sorgularım. Ben kimsenin adamı olmadım. Beraatimi talep ederim diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Talha Uğurluel'i örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Talha Uğurluel'in Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, soruşturma kapsamında tutuklanan Uğurluel, 25 Nisan 2019'daki duruşmada yurtdışına çıkış yasağı getirilerek, tahliye edilmişti.

TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
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TARİHÇİ-YAZAR TALHA UĞURLUEL'E, 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN 6 YIL 3 AY HAPİS - Haberler
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