Tarih hırsızları İbranice el yazmalı kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar - Haberler
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Tarih hırsızları İbranice el yazmalı kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarih hırsızları İbranice el yazmalı kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

Diyarbakır'da İbranice el yazmalı tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazmalı tarihi kitap ele geçirildi.

Tarih hırsızları İbranice el yazmalı kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tarih hırsızları İbranice el yazmalı kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Türk Lirası, Diyarbakır, 3. Sayfa, Haberler

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