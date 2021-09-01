Tarftardan kulüp başkanına 'küfür' şikayeti
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Tarftardan kulüp başkanına 'küfür' şikayeti

Tarftardan kulüp başkanına 'küfür' şikayeti
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iddiaya göre, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor hakkında eleştiride bulunan Serkan Yalnız (34) isimli taraftarı telefonla arayıp küfretti.

MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iddiaya göre, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor hakkında eleştiride bulunan Serkan Yalnız (34) isimli taraftarı telefonla arayıp küfretti. Yalnız,  Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Evli ve 1 çocuk babası Serkan Yalnız, Facebook üzerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğine yönelik eleştiride bulundu. Yalnız'ı cep telefonundan arayan Karaca'nın, 12 dakika boyunca eleştiride bulunan bu taraftara küfrettiği ileri sürüldü. Ailesine de küfür edildiğini söyleyen Yalnız, Karaca'nın 68 defa küfrettiğini belirterek, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.


Tarftardan kulüp başkanına 'küfür' şikayeti
Tarftardan kulüp başkanına 'küfür' şikayeti
Tarftardan kulüp başkanına 'küfür' şikayeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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