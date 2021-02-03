Tardu Flordun kimdir? Tardu Flordun hastalığı ne? Tardu Flordun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Tardu Flordun kimdir? Tardu Flordun hastalığı ne? Tardu Flordun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

03.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:29
Tardu Flordun kimdir? Tardu Flordun hastalığı ne? Tardu Flordun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Binbir Gece dizinde Kerem rolüne hayat veren başarılı isim Tardu Flordun kimdir? Tardu Flordun hastalığı ne? Tardu Flordun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan Tardu Flordun, Evdeki Yabancı dizisi ile televizyon oyunculuğuna adım attı. Tardu Flordun kimdir? Tardu Flordun hastalığı ne? Tardu Flordun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

TARDU FLORDUN KİMDİR?

Tardu Flordun 25 Mayıs 1972, Ankara doğumludur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tardu Flordun, 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu. 1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev almış, "Hamlet" ve "Roberto Zucco" adlı oyunlarda başrol oynamıştır.Flordun 1998'de Leoparın Kuyruğu adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas ile birlikte oynadı. 2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle televizyon oyunculuğuna başladı. 2002'de Efsane, Bir Tatlı Huzur ve İki Oda Bir Sinan dizilerinde yer aldı.

TARDU FLORDUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Eve Dönüş (Kürşat)

Son Yaz-Balkanlar 1912

Tek Başımıza (Tuğrul)

Sırat (Kenan Emir Sancaktar)

Mükemmel Çift (Bora Başaran)

Parmaklıklar Ardında (Dr. Metin Utku)

Binbir Gece (Kerem)

Davetsiz Misafir (Tarcan)

Camdan Pabuçlar (Kahraman)

Evdeki Yabancı (Eren)

Efsane (Can)

Aşk Oyunu (Yeni Hayat) (Mert)

TARDU FLORDUN HASTALIĞINE?

48 yaşındaki başarılı oyuncunun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğrafı, Tardu Flordun hasta mı? sorularını akıllara getirdi. Yüzündeki değişimin sebebi geçirdiği estetik operasyon olduğu iddia edildi.

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