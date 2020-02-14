Tarçın, Ego ve Müdür, çocuklarla buluşuyor

14.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:48

Köpek eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen eğlenceli etkinlik ve gösteriler, miniklerden büyük ilgi görüyor.

Heyecanlı buluşma

Yıl başından bu yana üç farklı anaokulunda gerçekleştirilen etkinliklerin bu haftaki durağı, Bülent Ecevit Kültür Merkezi bünyesindeki kreş oldu. Köpek eğitmeni Kutay Özkan ile birlikte merkeze konuk olan sevimli dostlar, çocuklar tarafından sevinç ve heyecanla karşılandı. Önce çocuklara sunum yapan Özkan; hayvanlara yaklaşım, iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar, besleme yöntemleri, hayvan hakları ve hayvanların davranış şekilleri gibi konularda uygulamalı bilgiler verdi.

Gösterileri hayran bıraktı

Daha sonra, özel eğitimli köpekler Ego, Müdür ve Yetenek Sizsiniz yarışmasında da finalist olan Tarçın şovlarını sergiledi. İki ayak üzerinde yürüyen, kaykay kullanan, çemberden atlayan ve eğitmenin verdiği tüm komutları başarıyla yerine getiren sevimli dostlar, çocukları kendilerine hayran bıraktı. Etkinlik sayesinde köpekleri yakından tanıma, sevme ve oynama imkanı bulan minikler, eğlenceli anlar yaşadı. Ziyaret sonunda çocuklara resimli eğitici broşürler ve küçük paketler içerisinde köpek mamaları da dağıtıldı. Lider Pet Food'un katkılarıyla düzenlenen etkinlikler, önümüzdeki günlerde belediye bünyesindeki diğer üç anaokulunda da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler