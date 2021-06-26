Tarama Ucu'nun mürekkebi bol olsun!
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Tarama Ucu'nun mürekkebi bol olsun!

Tarama Ucu'nun mürekkebi bol olsun!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çizgi roman ve karikatür kültürümüzün önemli isimleriyle genç çizerleri bir araya getiren Tarama Ucu, okurla dijital platformda buluşuyor.

Çizgi roman ve karikatür kültürümüzün önemli isimleriyle genç çizerleri bir araya getiren Tarama Ucu, okurla dijital platformda buluşuyor. Adını, mürekkebe batırdıktan sonra kağıt üzerinde çıkardığı sesle çizerlerin kadim dostu olan tarama ucundan alan dijital derginin yayın yönetmenliğini yapan Erdal Belenlioğlu, şunları söylüyor: "Tarama ucu, alameti farikamız. Çizgi dünyasının efsanesi. Şimdilerde yerini markalı kalemlere bıraksa da hala havasıyla karikatür aleminde tek. Kullanması zor, maharet ister, yeni başlayanları yorar. Ancak mürekkebe batırdıktan sonra kağıt üzerinde çıkardığı 'kırt kırt' sesiyle insanı kendine aşık eder. Dergimizin adını bu yüzden kadim dostumuz 'tarama ucu'ndan esinlenerek koyduk."

BİR TEST MECRASI...

Taramaucu.com adresinden abonelik sistemiyle okurla buluşan derginin 116 sayfasında birbirinden değerli yazar ve çizerler yer alıyor. Sanat yönetmenliğini Fenni Özalp'in yaptığı derginin ilk sayısının dosya konuğu, karikatür duayeni Oğuz Aral.

"Dijital ortamı hem okurla buluşmak hem de basılı yayınlara alternatif bir test mecrası olarak görüyoruz. Dijital, çağımız için bir gerçeklik ama bizim matbaa mürekkebi kokusuna olan aşkımız da bitmiş değil" diyor Erdal Belenlioğlu.

İlk sayıda yazı ve çizimleriyle yer alan isimler: Ergün Gündüz, Atilla Atalay, Serhat Gürpınar, Şahin Koçak, Latif Demirci, Behiç Pek, Taylan Kurtuluş, Zafer Temoçin, Ender Özkahraman, Mahir Ünsal Eriş, Zehra Ömeroğlu, Gülay Batur, Eda Oral, Vedat Özdemiroğlu, Erdal Belenlioğlu, Öğünç Ersöz, Cihan Ceylan, Bahadır Boysal, Aslı Yazıcıoğlu, Sinem Keskinel, Resul Ertaş, Ferit Güleç, Ahmet Aslan, Mustafa Öncül, Erhan Baş, Nazan Kuzgunkaya, Gani Müjde, Ömürden Bakaçhan.

Üstteki karikatürü yazan Atilla Atalay, çizen Ergün Gündüz. Alttaki karikatürün çizeriyse Behiç Pek.

Kaynak: Hürriyet

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