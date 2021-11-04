Karantinada olması gereken kişi, amcasının oğluna keserle saldırdı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde karantinada olması gereken kişi, tartıştığı akrabasını keserle yaraladı.

İddiaya göre, Dışdedeler Mahallesi'nde amcasının oğlu S.K'den borç para isteyen E.K, talebini karşılamadığı gerekçesiyle tartıştığı akrabasını keserle yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada E.K'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerektiği öğrenildi. Hakkında 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şüphelinin ifadesinin karantina bitiminde alınacağı bildirildi.

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