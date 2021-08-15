Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu
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Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu

Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Geçen hafta çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen Elazığspor'un olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştirildi.

Geçen hafta çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen Elazığspor'un olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Kurulda eski başkan Necati Erdem'in listesinin kabul edilmemesi üzerine Gençlik 23 taraftar grubu başkanı Serkan Çayır, tek liste ile yeni kulüp başkanı seçildi.

Elazığspor'da geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenen olağanüstü genel kurul bugün Elazığspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardından genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Eski başkanlardan Necati Erdem ile Gençlik 23 taraftar grubu başkanı Serkan Çayır'ın aday olduğu genel kurulda başkan adayı Erdem'in üye olmaları için verdiği isim listesi 22'ye 46 oyla reddedildi. Divan ise Serkan Çayır'ın listesini uygun gördü. Bunun üzerine tek liste ile gidilen genel kurulda Elazığspor'un yeni kulüp başkanı Serkan Çayır oldu. Böylece kulüp tarihinde ilk defa bir taraftar grubu başkanı Elazığspor'un başkanı oldu.

Kurulda açıklanan rakamlara göre Elazığspor'un güncel borcunun 52 milyon TL, tahmini bütçesinin ise 9 milyon TL olduğu bildirildi.

 


Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu
Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu
Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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