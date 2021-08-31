Tara de Vries kimdir? Tara de Vries kaç yaşında, mereli?

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Tara de Vries ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, Tara de Vries kimdir? Tara de Vries kaç yaşında, mereli?