Tara de Vries kimdir? Tara de Vries kaç yaşında, mereli?
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Tara de Vries ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, Tara de Vries kimdir? Tara de Vries kaç yaşında, mereli?
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Tara de Vries, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Sibel Can konserine, Kanal D'de ekrana gelen Magazin D Yaz'ın eski sunucusu Tara de Vries ile gitti. Peki, Peki, Tara de Vries kimdir?
TARA DE VRİES KİMDİR?
Doğum tarihi: 6 Ekim 1998
Kaç yaşında: 22 yıl yaşında
Nereli: Amsterdam, Hollanda
Boy: 1,77 m Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Tara Madelein De VriesTürk manken. 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olmuştur. Özlem Kaymaz'ın Hollandalı eski eşi Watze de Vries'ten olan kızıdır.