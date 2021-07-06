Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, nereli? Tara De Vries hayatı ve biyografisi!
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Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, nereli? Tara De Vries hayatı ve biyografisi!

Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, nereli? Tara De Vries hayatı ve biyografisi!
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Kanal D ekranlarında sunduğu magazin programı dikkat çeken Tara De Vries, ünlü isim Özlem Kaymaz'ın kızıdır. Hayatı merak edilen Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında? Haberimizden ulaşabilirsiniz. Tara De Vries hayatı ve biyografisi nedir?

2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında 2.lik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Peki, Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, nereli? Tara De Vries mesleği nedir? Tara De Vries hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TARA DE VRİES KİMDİR?

Tara De Vries 6 Ekim 1998 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi.

2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında 2.lik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Liseyi Hollanda'da tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 1 sene okudu. Devamında ilgi duyduğu alana yönelerek, eğitimine Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde devam eden Tara de Vries, Türk/Hollanda çifte vatandaşıdır.

Süeda Çil'den kamera önü ve drama eğitimi alan Tara de Vries, Dialog Anlatım İletişimde Oyunculuk ve Diksiyon Eğitim Programı'nı tamamladı. Selim Bayraktar ile oyunculuk eğitimi özel dersleri aldı.

Tara de Vries aynı zamanda binicilik, çim hokeyi, kayak, okçuluk, dalış sporlarıyla ilgilenmektedir.

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Tara De Vries kimdir? Tara De Vries kaç yaşında, nereli? Tara De Vries hayatı ve biyografisi! - Haberler
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