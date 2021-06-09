Tapudaki bu işlem ilçelere yaradı
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Tapudaki bu işlem ilçelere yaradı

Tapudaki bu işlem ilçelere yaradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında uzaktan işlem yapılabilmesi özellikle ilçelerde işleyişi kolaylaştırdı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında uzaktan işlem yapılabilmesi özellikle ilçelerde işleyişi kolaylaştırdı.

Tapu Kanununda yapılan değişiklik ile gayrimenkul satış, bağış ve mal değişim işlemlerinde yeni bir döneme de girilmiş oldu. Yeni yıldan itibaren alıcı ve satıcıların farklı tapu müdürlüklerinde bulunmaları halinde de devir işlemleri gerçekleştirilmeye başladı. Bu işlem özellikle büyük ilçelerde kolaylık sağladı. Sürekli alım satım yapılan ilçeler arasında yer alan Beylikova'da arazileri olan ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar ilçeye gelmeden kolaylıkla arazilerinin satışını gerçekleştiriyor.

Beylikova Tapu Müdürü Ufuk Akbaloğlu, vatandaşların uygulamadan son derece memnun olduğunu ve satışların ise arttığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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