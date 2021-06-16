Tanzim ne demek? Tanzim satış anlamı nedir?

Tanzim ne demek? son günlerde en çok aratılan konulardandır. Tanzim kelimesi, "Tanzim satış" ın ortaya çıkmasıyla merak edilmeye başlandı. Peki, Tanzim ne demek? Tanzim satış anlamı nedir? Detaylar haberimizde!

Tanzim kelimesi günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer almaya başladı. Özellikle Türkiye'de son zamanlarda çıkan tanzim satış ile tanzim kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Tanzim ne demek? Tanzim satış anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

TANZİM NE DEMEK?

Arapça kökenli olan tanzim kelimesi Türkçe' ye geçmiştir. Tanzim kelime anlamı itibariyle,

- Yoluna koyma,

- Düzenleme,

- Sıralama olarak kullanılır.

TANZİM SATIŞ ANLAMI NEDİR?

Tanzim satış, Türkiye'de temel tüketim ürünlerinin piyasadaki fiyatının yükselmesini önlemek ve tüketicinin daha uygun fiyat ile alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ürün tedarik yöntemi.

Yakın dönem Türkiye tarihinde 2018-21 Türkiye döviz ve borç krizi ile birlikte artan döviz kuru ve Türk lirası'nın değer kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi.