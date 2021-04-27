- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti
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- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti Tanzanya'da binlerce kişi her yıl düzenlenen Kuran-ı Kerim yarışmasına katılmak için yarışmanın düzenlendiği stadyuma akın etti.

- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti

DARÜSSELAM - Tanzanya'da binlerce kişi her yıl düzenlenen Kuran-ı Kerim yarışmasına katılmak için yarışmanın düzenlendiği stadyuma akın etti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 35'inin Müslüman olduğu Afrika ülkesi Tanzanya'da her yıl düzenlenen Kuran-ı Kerim yarışması bu sene de başkent Darüsselam'daki Benjamin Milli Stadyumunda düzenlendi. Al Hikme Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen yarışma 25 Nisan'da gerçekleştirildi.

Binlerce kişi yarışmaya katılmak için stadyuma akın ederken, yarışmaya Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa'nın yanı sıra Zanzibar Devlet Başkanı Hüseyin Mwinyi'nin de katıldığı öğrenildi.

Afrika ülkelerinden 21 kişinin katıldığı yarışmayı sırasıyla Nijer, Sudan, Nijerya, Tanzanya ve Fildişi Sahili temsilcileri kazandı.

- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti
- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti
- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti
- Tanzanya'da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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