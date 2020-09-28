Tanyeli Roket Takımı'nın TEKNOFEST başarısı
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Tanyeli Roket Takımı'nın TEKNOFEST başarısı

28.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:16
Tanyeli Roket Takımı'nın TEKNOFEST başarısı

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kurulan "Tanyeli Roket Takımı", TEKNOFEST 2020'de "Roket Alçak İrtifa"...

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kurulan "Tanyeli Roket Takımı", TEKNOFEST 2020'de "Roket Alçak İrtifa" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende "Roket Alçak İrtifa" kategorisinde birinci olan "Tanyeli Roket Takımı", ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tanyeli Roket Takımı"nın standını ziyaret ederek öğrencilerin tasarladıkları rokete imzasını attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Tanyeli Roket Takımı"nı tebrik ederek, "Üniversitemizi başarılı bir şekilde temsil eden öğrencimiz Talha Dağ ve ekipte yer alan tüm danışman ve öğrencilere çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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