Rus Oryantel, Yaptığı Şovla Tanyeli'yi Kendine Hayran Bıraktı

Gerçek adı Öznuh Kral olan ve Avustralya-Sidney'de yaşayan Tanyeli, Rus oryantelin dans videosunu Instagram hesabından paylaştı. Oryantalin hızı Tanyeli'nin şaşırtırken, takipçileri dansçıya adeta hayran kaldılar.

"MAKASLA DOLAŞIYORUM"

Tanyeli, paylatığı dans videosunun altına şu notu yazdı: "Bu yeni stilde, dünya oryantallerin de akımı yaratan Rus dansçıları için elimden gelen tek şey makasla dolaşmak. Yer yüzünde olan tüm oryantaller onların stilinde dans ediyor artık. Ne diyorum size doğum yeri Ortadoğu kültürüydü varış ve saçlarda ve stilde yükseliş noktası. Ritimden mi? Acaba bu hız..."