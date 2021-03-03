Tansiyon Belirtileri... Yüksek Tansiyon Belirtileri

Hipertansiyon veya yüksek tansiyon ile ilgili en tehlikeli şeylerden biri, sahip olduğunuzu bilmiyor olmanızdır. Aslında, yüksek tansiyonu olan insanların yaklaşık üçte biri bunu bilmiyor. Bunun nedeni, yüksek tansiyonun çok şiddetli olmadığı sürece herhangi bir belirti göstermemesidir.

Kan basıncınızın yüksek olup olmadığını anlamanın en iyi yolu düzenli kontrollerdir. Kan basıncını evde de izleyebilirsiniz. Bu, özellikle yüksek tansiyonu olan yakın bir akrabanız varsa önemlidir.

TANSİYON BELİRTİLERİ

Kan basıncınız çok yüksekse, dikkat etmeniz gereken bazı belirtiler olabilir:

Şiddetli baş ağrıları

Burun kanaması

Yorgunluk veya kafa karışıklığı

Görme sorunları

Göğüs ağrısı

Nefes almada güçlük

Düzensiz kalp atışı

atışı İdrarda kan

Göğsünüzde, boynunuzda veya kulaklarınızda çarpma

İnsanlar bazen diğer semptomların yüksek tansiyonla ilişkili olabileceğini düşünürler, ancak bunlar şunlar olmayabilir:

Baş dönmesi

Sinirlilik

Terlemek

Uyku problemi

Yüz kızarması

Gözlerde kan lekeleri

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, hemen bir doktora görünün. Kalp krizi veya felce yol açabilecek hipertansif bir kriz yaşıyor olabilirsiniz. Ayrıca başka bir ciddi sağlık sorununuz olabilir.

Çoğu zaman, yüksek tansiyon baş ağrısına veya burun kanamasına neden olmaz. Ancak bu, kan basıncının 180/ 120'nin üzerinde olduğu hipertansif bir krizde olabilir. Kan basıncınız çok yüksekse ve bu belirtilere sahipseniz, 5 dakika dinlenin ve tekrar kontrol edin. Kan basıncınız hala alışılmadık derecede yüksekse, bu tıbbi bir acil durumdur. 911'i ara.

Yüksek tansiyonun genellikle semptomları olmadığını unutmamak önemlidir. Bu yüzden herkes düzenli olarak kontrol ettirmelidir. Amerikan Kalp Derneği, tansiyonu normal olan yetişkinlerin her yıl rutin sağlık ziyaretlerinde kan basıncını kontrol ettirmelerini önermektedir. Ayrıca bir sağlık kaynakları fuarında veya topluluğunuzdaki diğer yerlerde kontrol ettirebilirsiniz.

Yüksek tansiyonunuz varsa, doktorunuz onu evde daha sık izlemenizi tavsiye edebilir. Evdeki monitörler mağaza tabanlı makinelerden daha iyi çalışabilir. Doktorunuz ayrıca kan basıncınızı düşürmek için ilaçlarla birlikte yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızı da önerecektir.

Tedavi edilmeyen hipertansiyon, felç , kalp hastalığı , böbrek yetmezliği ve göz sorunları gibi ciddi hastalıklara yol açabilir .