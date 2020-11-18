Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı rolündeki Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı rolündeki Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli?

18.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:49
Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı rolündeki Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 10. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde ise zorluklarla büyüyen Safiye'nin aşkı ortaya çıktı. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı rolündeki Tansel Öngel

Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Safiye'nin lise yıllarında ölümüne sebep olduğunu düşündüğü sevgilisi ortaya çıkıyor. Dizide Safiye'nin aşkı Naci'yi ise oyuncu Tansel Öngel oynayacak. Peki, Tansel Öngel kimdir?

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Eylül 1976

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: Kilis

Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (2000)

Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

• Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

• Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

• Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

• Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

• Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

• Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

• Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

• Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

• Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

• Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

• Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

• Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

• Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

• Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

• Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

• Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

TV DİZİLERİ

• Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

• Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

• Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

• Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

• Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)

• Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

• Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

• Elveda Derken (2007) : Kerim

• Adak (2006) : Zeynel

• Güz Yangını (2005) : Kerem

• Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

• Avrupa Yakası (2005) : Demir

• Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

FİLMLERİ

• Bizim Köyün Şarkısı (2018)

• Babamın Kanatları (2016) - Resul

• Son Mektup/ Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

• Mucize (2014) - Cemilo

• Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan

• Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir

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