Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel'in dizileri ve filmleri!

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel, vatadaşların merak konusu oldu. Peki, Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli? İşte, Tansel Öngel'in merak edilenleri…

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam sezon finali bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Zorluklarla büyüyen Safiye'nin aşkı Naci hakkında araştırmalara sürüyor. Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı rolündeki Tansel Öngel kaç yaşında?

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Deniz Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Gaziantep Kilis'te doğmuştur. Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı. Boyu 1.78 m olan Tansel Öngel'in evcil hayvanları da bulunmaktadır.

TANSEL ÖNGEL HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR



• Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

• Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

• Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

• Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

• Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

• Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

• Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

• Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

• Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

• Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

• Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

• Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

• Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

• Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

• Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

• Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

TV DİZİLERİ

• Masumlar Apartmanı (2020) : Naci

• Kırmızı Oda (2020) - Tarık

• Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

• Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

• Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

• Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

• Geniş Aile (2010) : Cihangir (Konuk oyuncu)

• Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

• Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

• Elveda Derken (2007) : Kerim

• Adak (2006) : Zeynel

• Güz Yangını (2005) : Kerem

• Kaybolan Yıllar (2006) : Konuk oyuncu

• Avrupa Yakası (2005) : Demir

• Uy Başuma Gelenler (2004) : Volkan

FİLMLERİ

• Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

• Babamın Kanatları (2016) - Resul

• Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

• Mucize (2014) - Cemilo

• Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

• Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir.