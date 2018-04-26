Tanoğlu: "Bizim Amacımız Erzincan Şeker Fabrikasını Erzincan Halkına Kazandırmaktır"

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından son teklif verme tarihi olarak 4 Mayıs 2018'e ertelenen Erzincan Şeker Fabrikası ile ilgili açıklama yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Ne olursa olsun bizim amacımız Erzincan şeker fabrikasını Erzincan halkına kazandırmaktır." dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikasını birlikte "satış" yöntemiyle özelleştireceğini Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu; "Erzincan'da ki şeker fabrikasının Erzincan'da ki iştirakçilerde kalmasını daha öncede dile getirmiştik. Erzincan Ticaret Odası olarak bir anonim şirket kurup teklifimizi ilettik. Yalnız teklifte 2 dosya olmadığı için ihaleye açılmadı.

Biz yeni ihaleyi beklerken Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birlikte "satış" yöntemiyle özelleştireceğini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı açıkladı. Bu durumda bizim için kötü oldu. Bizim derdimiz Erzincan şeker fabrikasını Erzincan halkına kazandırmaktır. İstişare yapacağız. Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları için ihaleye katılabilir miyiz diye. Derdimiz Erzincan şeker fabrikasını Erzincan'ın üreticilerine, iş adamlarına kazandırmaktır' dedi.

Kurulan şirkete destek olan ve para yatıran vatandaşlara seslenen Tanoğlu "Şuan da isteyen şirkete yatırmış olduğu parayı alabilir. Yalnız Mayıs ayının dördünde de bir ihale var. O zamana kadar istişare yapıp Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları için ihaleye katılmak isteyebilirsek o zaman o paralar kalabilir. Yatırdığı parayı hemen alabilir, ikisini birden aldığımız zaman tekrar parayı yatırabilir. Yatırımcı arkadaşlarımız ister şimdi isterse Mayıs ayının dördünden sonra alabilirler" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN