Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi
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Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi

02.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:07
Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi

KOCAELİ'de, kauçuk yapımında kullanılan hammaddeyi kontrol etmek için tankerin kapağını açan sürücü Salih Öztaş (38), kokudan etkilenerek, baygınlık geçirdi.

KOCAELİ'de, kauçuk yapımında kullanılan hammaddeyi kontrol etmek için tankerin kapağını açan sürücü Salih Öztaş (38), kokudan etkilenerek, baygınlık geçirdi. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Gültepe Dinlenme Tesisleri'nde meydana geldi. 41 B 2968 plakalı tankerle kauçuk yapımında kullanılan hammadde taşıyan sürücü Salih Öztaş, aracı tesislere park etti. Hammaddeyi kontrol etmek için tankerin üzerine çıkan Öztaş, kapağı açınca kimyasal maddenin kokusundan etkilenerek, tanker üzerinde baygınlık geçirdi. Dinlenme tesisi görevlileri durumu fark edince, 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sepetli itfaiye aracıyla Salih Öztaş'ı tanker üzerinden sedye ile indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından Öztaş, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi
Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi
Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi
Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi
Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi
Tankerin kapağını açınca kokudan etkilenen sürücü baygınlık geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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