Tanker Faciası Kurbanları Toprağa Verilecek (3)

TIR ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ



Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankerinin patlamasıyla sonuçlanan trafik kazasında ölen 4 kişiden TIR şoförü 2 çocuk babası 41 yaşındaki Hüseyin Avcı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi ve kimlik tespiti yapılmasının ardından ailesine teslim edildi. Hüseyin Avcı'nın cenazesi, Bağbaşı Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görev şehidi Avcı'nın Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında babası Murat Avcı (61) ve dedesiyle aynı isme sahip oğlu Murat Avcı (14) son görevlerini yerine getirdi. Cenaze törenine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, ailesi, DESKİ çalışanları katıldı. Avcı'nın eşi Hacer Avcı ile kızı Tuğçe Avcı (17) da cami avlusunda gözyaşları içerisinde töreni izledi.



Cenaze töreninde Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Hüseyin Avcı'nın oğlu Murat'la birlikte saf tutarken, helallik isteyen Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, Hüseyin Avcı'nın görevi başında hayatını kaybettiğini, teröristle mücadele ederken şehit edilenlerle görevi başında ölerek şehit olanların dinen aynı şehitlik mertebesine sahip olduğunu söyledi. Helallik alınmasının ardından TIR şoförü Avcı'nın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi omuzlarda Bağbaşı Mezarlığı'na götürüldü, toprağa verildi.



Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



