Tanker devrildi: 1 yaralı
Yalova'da tutkal yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Yalova'da tutkal yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Yalova-Bursa kara yolunda Bursa istikametinde seyreden Tunahan Çetin idaresindeki 16 HCB 64 plakalı tutkal yüklü tanker, Tonami Meydanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, araçta sıkışarak yaralanan ve 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Çetin, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafik tek yönlü sağlanıyor, tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi
Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı