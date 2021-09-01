Tanju Özcan'ın başörtülü kadınla ilgili anısı tepki çekti: Benden bebek için yardım istedi
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Tanju Özcan'ın başörtülü kadınla ilgili anısı tepki çekti: Benden bebek için yardım istedi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir yayında, başından geçen bir anısını anlattı. Özcan, yanına gelen bir kadının "Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz?" dediğini söyledi. Buna karşılık, "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" diye cevap verdiğini anlatan Özcan'ın bu anlarda gülmesi ve iması sosyal medyada tepki çekti.

Geçtiğimiz haftalarda mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine tartışma yaratan bir açıklama ile gündeme geldi.

"BEBEĞİM YOK, YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?"

Katıldığı Youtube programında başından geçen anılarını anlatan Özcan'ın, başörtülü bir kadınla ilgili bir anısı ve konuşurken gülmesi sosyal medyada tepki çekti. Bolu'da yanına tesettürlü bir kadının yanaştığını söyleyen Tanju Özcan'ın tepki çeken açıklaması şöyle: "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi.

"BEN SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?"

'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...."

Tanju Özcan'ın bu sözler sonrası ekranda gülümsemesi ve ima içeren sözleri, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcılar tarafından büyük tepki gördü.

O tepkilerden bazıları:

  • Senin gibileri Anadolu'nun ilçelerindeki kahvede okeye dördüncü yapmazlar, Bolu'ya belediye başkanı yapmışlar.
  • Bir kadının anne olamaması bile onu derinden yaralarken bu kadının mahrem isteğini sen nasıl böyle uluorta anlatabilirsin.
  • Partiden ihraç etmeniz için daha ne yapması lazım?
  • Bir şehri yöneten adam çocuk hasretiyle yanan bir kadının derdini bel altına nasıl indirir mide bulandırıcısınız.
  • Seviyesizlik diz boyu...
  • Biri size kalp hastasıyım yardımcı olabilir misiniz dese; beni kalp ameliyatı edin mi demek istemiş olur? Ama insanın fikri neyse zikri de odur.
  • Nasıl bir iç dünyanız var da yardım istemek için gelen bir kadını imâ ettiğiniz gibi anlayabiliyorsunuz?
  • Allah bu milleti sizin gibi rezillere muhtaç etmesin.
Tanju Özcan'ın başörtülü kadınla ilgili anısı tepki çekti: Benden bebek için yardım istedi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Tanju Özcan'ın başörtülü kadınla ilgili anısı tepki çekti: Benden bebek için yardım istedi - Haberler
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