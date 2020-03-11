Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kuruluş toplantısına Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da tekerlekli sandalyede katıldı. Hilmi Babacan oğluna tek cümlelik bir nasihatte bulunarak "Doğru bildiği şekilde çalışsın" dedi.

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da katıldı. Ankara iş dünyasının tanınmış isimlerinden olan 82 yaşındaki Babacan, toplantıya tekerlekli sandalyeyle geldi.

"DOĞRU BİLDİĞİ ŞEKİLDE ÇALIŞSIN"

Oğlunun konuşmasını dikkatle dinleyen Hilmi Babacan, "Oğlunuz bir parti kurarak yeniden siyasete girdi. Kendisine bu süreçte bir tavsiyeniz oldu mu?" sorusuna, "Doğru bildiği şekilde çalışsın" yanıtını verdi.

SLOGAN: BİZ HAZIRIZ

DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, partinin adını, logosunu ve parti programını kamuoyuna tanıttı. Partinin sloganı: Biz hazırız!

"ARTIK DEVA ZAMANI DİYORUZ"

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Babacan, "Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Herşey elinden alındı ama, bu ülkenin insanı sabretti dayandı. Artık geldik, buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Zaman ümitsizlik zamanı değil, Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi, atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı geldi diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız, biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz devayız. Artık DEVA zamanı diyoruz" ifadelerini kullandı.