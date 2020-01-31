Tanini Trio ve Melihat Gülses 2 Mart'ta İzmir'de

31.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:42

Doğu ve Batı müzik kültürleri arasında köprü kurarak insanlara barışı ve dostluğu anlatmak amacıyla kurulan Tanini Trio, kanunda Tahir Aydoğdu, neyde Bilgin Canaz ve piyanoda Burçin Büke'den oluşuyor. Uluslararası alanda yetkinliklerini Melihat Gülses'in eşsiz yorumlarıyla İzmirlilere sunmaya hazırlanan Tanini Trio, benzersiz müzik ziyafeti için dinleyicilerini bekliyor.

Doğu ve Batı müziklerinin güzelliklerini sahne taşıyan ve kendi ezgilerini de şarkılara yansıtan Tanini Trio, repertuarlarında Türk motifleriyle işlenmiş Batı eserleri ve Batı üsluplarında düzenlenmiş Türk eserleri bulunuyor. Sahne performanslar ile dinleyicileri etkilemeyi başaran Tanini Trio ve Melihat Gülses, tüm İzmirlileri 2 Mart'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'na davet ediyor.

Kaynak: Bültenler