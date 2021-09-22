Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğramasının ardından bir otobüs durağına sığınan ve sağlık ekipleri tarafından durakta bulunan adam, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklanan adam, yaralı şekilde bir durağa sığındı. Kanlar içerisinde kaldığı sırada ekipler tarafından bulunan adam, acil olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

YARALI HALDE DURAĞA SIĞINDI

Akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi Şemsi Denizer Caddesi üzerinde bıçaklı yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Yaşar G.'yi otobüs durağına sığınmış halde kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan talihsiz adam sedyeyle ambulansa alındı. Polis ekipleri de Yaşar G.'ye olayı kimin gerçekleştirdiğini sordu.

BIÇAKLAYANLARI TANIMIYOR

Belinden ve sırtından bıçak darbeleriyle yaralanan ve acı içinde kıvranan adam kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. Yaşar G.'ye ambulansta müdahale edilirken polis ekipleri çevrede suç aleti ve olaya ilişkin delil aradı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken olayın faili ya da faillerinin bulunması için soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı
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