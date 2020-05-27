Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
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Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Survivor'da yarışan Yasin'in kendisini taklit ettiğini söyledi. Tarlacı, Yasin'in böyle devam etmesi halinde kafes dövüşüne davet edeceğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
27.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:37

Survivor 2011 yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdilerde yarışmada olan Yasin'e sert çıkıştı. Yasin'in kendisini taklit ettiğini ileri süren Tarlacı, "Böyle deva ederse onu kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım" dedi.

"BENİ TAKLİT EDİYOR, DOĞAL DAVRANMIYOR"

Yarıştığı dönemdeki sıra dışı tavırlarıyla dikkat çeken Taner Tolga Tarlacı, bu yıl kendine özgü konuşma şekli ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Yasin Obuz'u hedef aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Tarlacı, "Yasin Obuz'u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. 'Zombala bombala' benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise'ye söylüyor. Sonra 'Bum' da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım

Tarlacı'nın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı Tarlacı'yı desteklerken Yasin'in fanları tepki gösterdi.

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
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