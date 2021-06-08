Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?

Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Mucize Doktor dizindeki Ali Vefa karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Taner Ölmez, son dönemde internette en çok araştırılan ve merak edilen isimler arasında yer almakta. Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filminde sanatçının kardeşini oynayan ve 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Jale Tiyatro ödülünü kazanan oyuncu Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Mucize Doktor dizindeki Ali Vefa karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Taner Ölmez, son dönemde internette en çok araştırılan ve merak edilen isimler arasında yer almakta. Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslümfilminde sanatçının kardeşini oynayan ve 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Jale Tiyatro ödülünü kazanan oyuncu Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 yılında Tunceli'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı, Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez'in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra birçok reklam filminde oynamıştır.

2012 yılında, Osman Sınav'ın yönettiği Uzun Hikâye filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C. dizisinin uyarlaması olan Medcezir'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2015 yılında Kırık Kalpler Bankası filminde başrol aldı. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında, Müslüm Gürses'in hayatı konu alan Müslüm filminde sanatçının kardeşini oynadı. Son olarak geçtiğimiz günderde ekranlara veda eden Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandırmıştı. Barabar adlı müzik grubunun üyelerinden biridir.

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Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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