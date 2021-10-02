Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Yerel

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor Gastronomi şehri Hatay'da kadınlar killi topraktan ürettikleri tandırlara aile bütçelerine katkı sağlıyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadınlar, killi topraktan ekmek pişirilen tandır yaparak elde ettikleri gelirle hem çocukları okutuyor hem...

HATAY (İHA) - Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Gastronomi şehri Hatay'da kadınlar killi topraktan ürettikleri tandırlara aile bütçelerine katkı sağlıyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadınlar, killi topraktan ekmek pişirilen tandır yaparak elde ettikleri gelirle hem çocukları okutuyor hem de eşlerine destek oluyor.

Samandağ'a bağlı Yeşilköy Mahallesinde hemen her evin bahçesindeki tandırlar dikkati çekiyor. Kadınların iş kapısı halini gelen tandır yapma geleneğini köyde adeta bilmeyen yok. Yaşlısı, genci birçok kadının sabah erken saatlerinde başına geçtiği killi toprak, uğraşın ardından tandıra dönüşüyor. Killi toprağı ayaklarıyla yoğurup, çamur haline getirdikten sonra elleriyle şekil veren kadınlar, satışını yaptıkları tandır sayesinde hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de bu mesleği yaşatıyor.

4 çocuk annesi 40 yaşındaki Sibel Çatal, çocukluğundan beri tandır yaparak geçimi sağladığını dile getirirken, tandırları yapmak için ilk olarak toprağı 15 ile 20 gün sulayıp şeker gibi erittiklerini, çamuru 1 gün güneşte beklettiklerini ve elekten geçirdiklerini anlattı.

Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettiklerini belirten Çatal, "Keçi kılı ve samanla 1 saat boyunca basıyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz ama zevkli bir iş" dedi.

Sibel Çatal, tandırın ekonomik olarak ailelere çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Mesleği annemden öğrendim. Biz de çocuklara öğretiyoruz yavaş yavaş bu meslek geçmişten bana annemden sonra çocuklarıma ve torunlarıma kadar devam edecek. Emek ve güç isteyen bir iş. Tandırın içinde ekmek, tavuk ve aklınıza ne geliyorsa yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Ayda ortalama 10 tandır ürettiklerini ifade eden Çatal, yapılan tandırların ebatlarına göre 100 ila 150 TL arasında satıldığını belirtti..

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor

Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi

İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Aziz Sancar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekilleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:17:21. #1.17#