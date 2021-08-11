Tan Taşçı İzmirli hayranlarıyla buluştu
İzmir Fuar Alanı içindeki Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıkan Tan Taşçı'yı İzmirliler yalnız bırakmadı.
İzmir Fuar Alanı içindeki Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıkan Tan Taşçı'yı İzmirliler yalnız bırakmadı. Sanatçının konserinin biletleri rekor sayıda satılarak, konserden saatler önce tükendi. Tan Taşçı konserine gelenler pandemi kurallarına uygun bir düzende uzun kuyruklar oluşturarak içeri girmeyi bekledi.
Kaynak: Hürriyet