Tan Taşçı İzmirli hayranlarıyla buluştu
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Tan Taşçı İzmirli hayranlarıyla buluştu

Tan Taşçı İzmirli hayranlarıyla buluştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

İzmir Fuar Alanı içindeki Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıkan Tan Taşçı'yı İzmirliler yalnız bırakmadı.

İzmir Fuar Alanı içindeki Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıkan Tan Taşçı'yı İzmirliler yalnız bırakmadı. Sanatçının konserinin biletleri rekor sayıda satılarak, konserden saatler önce tükendi. Tan Taşçı konserine gelenler pandemi kurallarına uygun bir düzende uzun kuyruklar oluşturarak içeri girmeyi bekledi.

Kaynak: Hürriyet

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