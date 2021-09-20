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Tan Taşçı Fırtınası İstanbul'da devam etti

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Tan Taşçı Fırtınası İstanbul'da devam etti

Fırtına Altında Başlayan Tan Taşçı Konseri Yine İzleyici Rekoru Kırdı.

Sadece kendi yazdığı şarkıları söylediği "Söz& Müzik : Tan Taşçı" konseptli turnesine Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla devam eden Tan Taşçı, dün gece İstanbul Uniq Açık Hava sahnesindeydi. Bu yaz seyirci rekorları kıran sanatçının yine tüm biletlerinin tükendiği konseri için İstanbullular

çıkan fırtınaya aldırış etmeden konserden saatler öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tan Taşçı, "Fırtınaya aldırış etmeden geldiniz, çok güzel bir Söz&Müzik gecesi olacak. İlk albümden şarkılar ile başlıyoruz." diyerek geceyi açtı.

Ünlü sanatçı Asla, O'na Söyle, Rica Ederim, 5 Dakika, Ezberleri Bozalım, Elbet gibi hitleri ile seyircilerine duygusal anlar yaşatırken

Hata, Paşa Paşa, Cumartesi 'ndeki renkli performansı ile de Uniq'i dolduran müzik severleri ayağı kaldırdı.

Türkiye turnesinde birçok konserinde çiftlerin evlenme tekliflerine şahitlik yapan Tan Taşçı'nın Uniq konserinde de benzer anlar yaşandı. Sevda şarkısının bitmesi ile genç bir adam sevgilisine evlenme teklif etti. "Çok şık organizasyon" diyerek çifti ilk kutlayan da Tan Taşçı oldu.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Tan Taşçı, İstanbul'da yoğun istek üzerine 15-16-17 Ekim'deHarbiye Açık Hava sahnesinde olacak.

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