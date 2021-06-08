Tamirhaneden cipi çalınan Kekili:  Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar
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Tamirhaneden cipi çalınan Kekili:  Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar

Tamirhaneden cipi çalınan Kekili:  Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Güncel

ADANA'da sanatçı Murat Kekilli'nin motor arızası nedeniyle cekici ile tamirhaneye gönderdiği cipi, aynı gece hırsızlar tarafından çalıştırılarak çalındı.

ADANA'da sanatçı Murat Kekilli'nin motor arızası nedeniyle cekici ile tamirhaneye gönderdiği cipi, aynı gece hırsızlar tarafından çalıştırılarak çalındı. Ancak 500 metre uzaklaştıktan sonra arıza nedeniyle stop eden cipi bırakan şüpheliler kaçtı. Terk edilen cipini teslim alan Kekilli, "Çalışmayan cipi çalıştırıp çalmışlar. Herkes şokta. Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar" dedi.

Memleketi Adana'ya gelen Murat Kekilli, Pozantı'nın Akçetekir Yaylası'ndaki evinin önünde arızalanan 34 HR 6999 plakalı cipini 4 Haziran'da çekici ile kent merkezindeki oto servisine gönderdi. Aynı gece servise giren hırsızlar, çalışmayan cipi bilinmeyen bir yöntemle çalıştırıp, çaldı. Ancak cip 500 metre gittikten sonra merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde stop etti. Hırsızlar cipi tekrar çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. Sabah işyerine gelen görevliler cipin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Aynı saatlerde yol ortasında park edilmiş haldeki cipi görenler de ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Murat Kekilli'ye ait olduğu belirlenen cipin Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndeki bir oto tamirhanesinden çalındığını saptadı. Cip, Murat Kekilli'ye teslim edilirken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

TAMİRHANE AÇSINLAR

Çalınan aracına kavuşan Murat Kekilli, hırsızların çalışmayan cipi nasıl çalıştırdıklarını kimsenin anlayamadığını belirterek, "Çalışmayan cipi çalıştırıp çalmışlar. Herkes şokta. Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar" dedi.


Tamirhaneden cipi çalınan Kekili:  Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar
Tamirhaneden cipi çalınan Kekili:  Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir

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