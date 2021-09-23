Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
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Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 17 yaşındaki tamirci çırağı, tamir ettiği kamyoneti denemek isterken kaza yaptı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 17 yaşındaki tamirci çırağı, tamir ettiği kamyoneti denemek isterken kaza yaptı. Kamyonetin kontrolsüz şekilde yola çıktığı kazada, arkadan gelen motosikletin sürücüsü kamyonetin altında kaldı.

Kumluca Sanayi Sitesinde çırak olarak çalışan Arda Y. (17) tamir ettiği kamyoneti denemek için yola çıktı. Kısa bir mesafe ilerledikten sonra, kontrolsüz bir şekilde aynı yolda dönmeye çalışan Arda Y., arkasından gelen motosiklet sürücüsü Mehmet Cantekin'i kamyonetin altına aldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri önce motosikletiyle birlikte kamyonetin altına sıkışan yaralıyı kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Cantekin'in ayağının kırıldığını tespit etti. Mehmet Cantekin 112 ambulansı ile tedavi altına alınmak üzere Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü.

Arda Y. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı

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Haber: Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
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