Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
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Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı

Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, tamir sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımın kamyonun yakıt deposuna sıçraması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

MALATYA'da, tamir sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımın kamyonun yakıt deposuna sıçraması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. 

Patlama, öğleden sonra Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kamyon tamirhanesinde bir kamyonda yapılan kaynak sırasında kıvılcımın yakıt deposuna sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, tamirhanede çalışan Mustafa P., Muşteba G., Muharrem G. ve Serkan B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası meydana gelen yangın, itfaiye erleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Patlamada yaralanan 4 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı
Tamir sırasında kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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